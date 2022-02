"Se volete vi riporto in Russia". L'automobilista sbeffeggia i russi rimasti a secco (Di domenica 27 febbraio 2022) Colonna di carri armati bloccata su un'autostrada ucraina a causa della mancanza di carburante: così un ucraino si prende gioco degli invasori Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 febbraio 2022) Colonna di carri armati bloccata su un'autostrada ucraina a causa della mancanza di carburante: così un ucraino si prende gioco degli invasori

L'automobilista ucraino ai militari russi rimasti senza benzina: «Se volete vi traino e vi riporto indietro in Russia» Corriere TV