"Se non fermiamo Putin, il prossimo Paese sarà europeo". Ucraina, la previsione nera di Di Maio | Video (Di domenica 27 febbraio 2022) "Tutti i leader occidentali hanno provato a negoziare con Putin e io stesso sono andato da Lavrov. Putin però ha deciso di invadere l'Ucraina non perché sono falliti i negoziati, ma solo perché era finita la tregua olimpica e quindi il giorno dopo ha invaso, altrimenti lo avrebbe fatto anche prima": Luigi Di Maio, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, ha parlato dello scoppio della guerra in Ucraina per mano russa. Il ministro degli Esteri italiano, in particolare, ha sottolineato che l'invasione era già stata progettata e che non si sarebbe potuto fare nulla per fermarla. "Stiamo cercando di sostenere e aiutare in tutti i modi la società civile Ucraina - ha proseguito il titolare della Farnesina -. L'ambasciatore italiano mi ha chiesto di restare e con lui ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) "Tutti i leader occidentali hanno provato a negoziare cone io stesso sono andato da Lavrov.però ha deciso di invadere l'non perché sono falliti i negoziati, ma solo perché era finita la tregua olimpica e quindi il giorno dopo ha invaso, altrimenti lo avrebbe fatto anche prima": Luigi Di, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, ha parlato dello scoppio della guerra inper mano russa. Il ministro degli Esteri italiano, in particolare, ha sottolineato che l'invasione era già stata progettata e che non si sarebbe potuto fare nulla per fermarla. "Stiamo cercando di sostenere e aiutare in tutti i modi la società civile- ha proseguito il titolare della Farnesina -. L'ambasciatore italiano mi ha chiesto di restare e con lui ci ...

