Scozia | alla scoperta del nuovo singolo “Britney” | l’intervista

Il sound del brano, sposa quella che e? l'identita? dell'artista e della sua necessita? di riportare nell'odierno, il Pop che l'ha fatta avvicinare al mondo della musica in fase adolescenziale, guardando pero? al futuro, con un groove fresco dalle venature Hip Hop e RnB "Britney" è il nuovo singolo della cantautrice italo-scozzese Carol Cirignaco, in arte Scozia, brano disponibile in tutti gli store digitali. E' una citazione a "Oops!… I Did It Again" canzone di "Britney Spears" del 2000, che richiama il concetto del "l'ho fatto di nuovo", come a voler sottolineare con una certa parvenza giocosa, ironica ma anche malinconica, l'ingenuita? di innamorarsi di nuovo nonostante delle pregresse insoddisfazioni in amore, parafrasandone l'aspetto piu? sensuale ed emotivamente ...

