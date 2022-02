(Di domenica 27 febbraio 2022)– Al via aun programma dicomunali. Sarà realizzato nelle prossime settimane e mesi. Dopo il blocco determinato dai due anni di pandemia, al via il programma didi diverse importanticomunali che verrà realizzato nelle prossime settimane e mesi. Le priorità nell’individuazioneoggetto di rifacimento sono state date in base alla vetustà e alla scelta di intervenire per la prevenzione del deterioramento della pavimentazione stradale, al fine di garantire la massima sicurezza alla viabilità.Si tratta di tre interventi complessivi, riguardanti le seguenti: Viale 1° Maggio Via ...

Advertising

quotidianodirg : #Attualità #lavori Scicli, manutenzione straordinaria delle strade: ecco quali - ScicliNotizie : Manutenzione strade Scicli, “Il Sindaco ci pensa proprio ora, che strano!” -

Ultime Notizie dalla rete : Scicli manutenzione

Quotidiano di Ragusa

... Via dall'Ospedale al Cimitero, Strada per contrada Licozia, Ingresso ada Modica, Via Dante Alighieri), rappresentano il più importante e organico progetto distradale a...... otteniamo i fondi per realizzare il nuovo tratto fra Modica e. Di pari importanza le opere ...l'assessore - ha avviato il riscatto infrastrutturale della Sicilia partendo dalladell'...A seguito dei lavori di manutenzione di Enel Distribuzione sugli impianti di via Francesco Mormina Penna, su via Nazionale e su corso Mazzini, giovedì 24 febbraio gli uffici comunali che affacciano su ...Ben 493 milioni per le strade del Cas, 408 per il raddoppio ferroviario Catania-Palermo, 311 per oper idriche e 53 per la viabilità interna. I fondi FSC per la Sicilia ...