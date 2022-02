Sci di fondo, Pellegrino squalificato dalla sprint della Coppa del Mondo (Di domenica 27 febbraio 2022) Lahti – E’ stata solamente una squalifica a togliere di scena un nuovo duello fra Federico Pellegrino e Johannes Klaebo nella sprint in tecnica libera di Lahti, valevole per la Coppa del Mondo. Il vicecampione olimpico azzurro è stato infatti retrocesso all’ultimo posto della sua batteria di semifinale, che aveva concluso in prima posizione per avere oltrepassato in curva un prisma che delimitava il percorso, chiuso involontariamente dal francese Lucas Chanavat in curva durante una fase concitata della manche. Alla fine è stato così il campione norvegese a firmare il trionfo numero 30 della carriera, giunto al fotofinish sullo stesso Chanavat, mentre l’altro norvegese Sindre Skar ha completato il podio in terza posizione. Fuori nei quarti di finale Michael Hellweger, ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Lahti – E’ stata solamente una squalifica a togliere di scena un nuovo duello fra Federicoe Johannes Klaebo nellain tecnica libera di Lahti, valevole per ladel. Il vicecampione olimpico azzurro è stato infatti retrocesso all’ultimo postosua batteria di semifinale, che aveva concluso in prima posizione per avere oltrepassato in curva un prisma che delimitava il percorso, chiuso involontariamente dal francese Lucas Chanavat in curva durante una fase concitatamanche. Alla fine è stato così il campione norvegese a firmare il trionfo numero 30carriera, giunto al fotofinish sullo stesso Chanavat, mentre l’altro norvegese Sindre Skar ha completato il podio in terza posizione. Fuori nei quarti di finale Michael Hellweger, ...

