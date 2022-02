Sci di fondo | Iivo Niskanen profeta in patria a Lahti nella 15 km tc | Federico Pellegrino 14° e miglior italiano

(Di domenica 27 febbraio 2022) La vittoria15 km a tecnica classica con partenza a intervalli divalevole per la Coppa del Mondo di sci di2021-2022 va a. Per la terza volta il finlandese ècittà del suo Paese, e lo è in una competizione che solo nelle battute finali lo vede riuscire a prevalere su una folta concorrenza con il tempo di 33’06?5. Seconda posizione, dopo una gara per metà condotta al comando, per Johannes Hoesflot Klaebo: il suo è un calo che arriva solo nel finale, ed è sostanzialmente proporzionale alla crescita definitiva di. 17?6 il suo ritardo, che gli permette di precedere di pochissimo lo svedese William Poromaa, che con un divario di 18? si va a prendere il primo podio in carriera in Coppa del Mondo. Sci di ...

Johannes Klaebo per una volta deve arrendersi a un rivale. Nella 15 km maschile in tecnica classica di Lahti 2022, il fuoriclasse dellodi, oro a Pechino, viene battuto dal padrone di casa Iivo Niskanen . Il finlandese, partito con bib 46, chiude in 33.06.5 e attende nel finale che arrivino i migliori. Il norvegese paga ben ...Temperature in picchiata ovunque, fino a - 5 gradi a Capracotta dove si sono svolte, in località Prato Gentile, le gare didiCriterium Interappenino 2022. La neve non sta creando grossi ...La vittoria nella 15 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Lahti valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022 va a Iivo Niskanen. Per la terza volta il finlandese è profeta ...Johannes Klaebo per una volta deve arrendersi a un rivale. Nella 15 km maschile in tecnica classica di Lahti 2022, il fuoriclasse dello sci di fondo, oro a Pechino, viene battuto dal padrone di casa I ...