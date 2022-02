Sci alpino | Sofia Goggia | “Ho mantenuto il pettorale rosso Avevo paura che la gamba non mi reggesse”

(Di domenica 27 febbraio 2022) Al termine della seconda ed ultima discesa in programma per la Coppa del Mondo femminile di scia Crans Montana, in Svizzera, hanno parlato al sito federale, oggi terza, sempre in testa alla classifica di specialità, Federica Brignone, settima al traguardo, e Nadia Delago. Così: “Sono contenta di averile dei 75 punti di vantaggio, dobbiamo rimanere concentrati fino alle Finali. Ho rosicchiato qualche punticino perché sono arrivata con 59 punti e vado via con 75 di vantaggio. È stata una gara molto stretta a livello di svantaggi, tutte molto attaccate ed è la bellezza di questo tracciato“. L’analisi dell’azzurra: “Non saprei dire a che punto sono del mio recupero, sono arrivata qui il primo ...

Advertising

Eurosport_IT : Dopo 46 giorni Sofia Goggia ritrova il podio di Coppa del Mondo: 3° posto a Crans Montana! ?????? Rivivi la gara:… - Eurosport_IT : Guardate un po' chi ha ritrovato il podio in Coppa del Mondo? ?????? Che gara della nostra Sofia Goggia! ??????… - Eurosport_IT : La vittoria va a Priska Nufer ma Sofia Goggia vede la coppa di specialità! ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine |… - Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: Dopo 46 giorni Sofia Goggia ritrova il podio di Coppa del Mondo: 3° posto a Crans Montana! ?????? Rivivi la gara: https://… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: Dopo 46 giorni Sofia Goggia ritrova il podio di Coppa del Mondo: 3° posto a Crans Montana! ?????? Rivivi la gara: https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

DIRETTA SLALOM GARMISCH: INIZIA LA SECONDA MANCHE! Siamo finalmente pronti a vivere la seconda manche dello slalom di Garmisch, prova di Coppa del Mondo di. Loic Meillard in questo momento è molto vicino alla vittoria, ma bisognerà sempre vedere quello che succederà in pista: ad ogni modo lo svizzero ha un bel vantaggio (51 centesimi, come ...... sempre più vicina la Coppetta di specialità CRANS MONTANA (SVIZZERA) - Priska Nufer trionfa nella seconda discesa libera di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo femminile di...Sport - Si riprende e vola nel settore centrale, poi un altro errore che lo vede rallentare parecchio. Tiene nel finale, ma è secondo a 25 centesimi, di un soffio su Vinatzer. Ora Manuel Feller, 5° ...Ho sempre degli sci molto performanti quindi grazie al mio skimen e son contenta per andar via da Crans-Montana con questi progressi. Son contenta per la Nufer, una ragazza che mi ha dato filo da ...