Sci alpino | Loic Meillard fa il vuoto nella prima manche dello slalom di Garmisch | italiani fuori dalla top10

(Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo il successo solamente sfiorato ieri, prosegue il “magic moment” diche chiude al comando la#2 di-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2021-2022. Sulla pista denominata Gudiberg (che vedeva la tracciatura del nostro Stefano Costazza) le condizioni sono risultate ideali con sole pieno, temperatura di -3° e neve compatta tendente al ghiaccio vivo, permettendo inserimenti anche per pettorali alti. Di questo scenario se n’è giovato lo svizzero, letteralmente eccezionale lungo tutto il corso della sua discesa ed in grado di sprigionare una velocità impareggiabile per tutti i rivali. Mai un tentennamento o sbavatura ...

8.54 I pettorali dei nostri sette azzurri: 14 VINATZER Alex 1999 15 RAZZOLI Giuliano 1984 17 SALA Tommaso 1995 29 MAURBERGER Simon 1995 30 GROSS Stefano 1986 40 LIBERATORE Federico 1995 65