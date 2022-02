Sci alpino, le pagelle di oggi: Goggia immensa, Nufer fa saltare il banco in discesa. Lo slalom sorride ancora a Kristoffersen (Di domenica 27 febbraio 2022) Altra giornata esaltante sulle nevi di Coppa del Mondo. La discesa libera di Crans Montana incensa la svizzera Priska Nufer, al primo acuto della carriera, mentre Sofia Goggia torna a calcare il podio chiudendo alle spalle di Ester Ledecka. Back-to-back ad opera di Henrik Kristoffersen sul pendio di Garmisch-Partenkirchen, secondo e terzo il britannico Dave Ryding ed il tedesco Linus Strasser. pagelle slalom MASCHILE Alex Vinatzer, voto 7,5: tutto sommato un weekend positivo per il gardenese, fermo restando che con qualche errore in meno sarebbe sempre sul podio. Date le numerose uscite possiamo considerare la doppia top10 risultato soddisfacente: almeno in termini di costanza si notano passi in avanti. Giuliano Razzoli, voto 8: altra piccola beffa subita dal Campione Olimpico di ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Altra giornata esaltante sulle nevi di Coppa del Mondo. Lalibera di Crans Montana incensa la svizzera Priska, al primo acuto della carriera, mentre Sofia Ga torna a calcare il podio chiudendo alle spalle di Ester Ledecka. Back-to-back ad opera di Henriksul pendio di Garmisch-Partenkirchen, secondo e terzo il britannico Dave Ryding ed il tedesco Linus Strasser.MASCHILE Alex Vinatzer, voto 7,5: tutto sommato un weekend positivo per il gardenese, fermo restando che con qualche errore in meno sarebbe sempre sul podio. Date le numerose uscite possiamo considerare la doppia top10 risultato soddisfacente: almeno in termini di costanza si notano passi in avanti. Giuliano Razzoli, voto 8: altra piccola beffa subita dal Campione Olimpico di ...

Advertising

Eurosport_IT : Dopo 46 giorni Sofia Goggia ritrova il podio di Coppa del Mondo: 3° posto a Crans Montana! ?????? Rivivi la gara:… - Eurosport_IT : Guardate un po' chi ha ritrovato il podio in Coppa del Mondo? ?????? Che gara della nostra Sofia Goggia! ??????… - Eurosport_IT : La vittoria va a Priska Nufer ma Sofia Goggia vede la coppa di specialità! ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine |… - MartinaScarafo6 : RT @Eurosport_IT: Sofia Goggia raggiunge i 40 podi in carriera in Coppa del Mondo! ???????? Rivivi il 3° posto a Crans Montana: - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Sofia Goggia raggiunge i 40 podi in carriera in Coppa del Mondo! ???????? Rivivi il 3° posto a Crans Montana: -