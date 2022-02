Sci alpino: Cdm. Kristoffersen vince 2° slalom Garmisch, Razzoli sesto (Di domenica 27 febbraio 2022) Il norvegese chiude davanti a Ryding e Strasser, nono Vinatzer Garmisch (GERMANIA) - Henrik Kristoffersen si prende il successo nel secondo slalom speciale di Garmisch - Partenkirchen, valevole per la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Il norvegese chiude davanti a Ryding e Strasser, nono Vinatzer(GERMANIA) - Henriksi prende il successo nel secondospeciale di- Partenkirchen, valevole per la ...

