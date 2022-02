Scherma | Coppa del Mondo | Italia sul podio nel fioretto a squadre

Leggi su sportface

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ancora unper l’delmaschile indelnella gara a. Come nella prova in Francia, dove era però arrivato il primo posto, il CT Stefano Cerioni ha scelto di schierare la stessa formazione composta da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini. Un cammino spedito fino in semifinale, dove gli azzurri hanno trovato gli Stati Uniti. Qui è arrivata la sconfitta per 45-42.quindi di nuovo in pedana per il terzo posto contro la Corea. Qui è invece arrivata la vittoria col punteggio di 45-29. Gara per il primo posto invece vinta dagli Stati Uniti sulla Russia per 45-34. SportFace.