Sarri: «Tre mesi fa per noi il Napoli era una squadra ingiocabile, stavolta siamo stati alla pari» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli, all’Olimpico, ai microfoni di Dazn l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. «E’ stata una buona partita, un’ingenuità al 93? ci è costata la partita, però se si pensa a tre mesi fa, quando per noi il Napoli era una squadra ingiocabile, stavolta abbiamo giocato alla pari, perché abbiamo avuto più palle gol di loro». «Con il Porto dopo il gol del 2-1 abbiamo avuto dieci minuti di sbandamento totale, stasera l’ingenuità grossa è stata far uscire il giocatore in maniera così pulita e mandarlo in gol, ci rimane questo forte rammarico». Avete i numeri peggiori nei dribbling subiti. «In tutte le zone del campo, fatti da tutti i giocatori, non fatti dai difensori. Un po’ per caratteristiche, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo la sconfitta in campionato contro il, all’Olimpico, ai microfoni di Dazn l’allenatore della Lazio, Maurizio. «E’ stata una buona partita, un’ingenuità al 93? ci è costata la partita, però se si pensa a trefa, quando per noi ilera unaabbiamo giocato, perché abbiamo avuto più palle gol di loro». «Con il Porto dopo il gol del 2-1 abbiamo avuto dieci minuti di sbandamento totale, stasera l’ingenuità grossa è stata far uscire il giocatore in maniera così pulita e mandarlo in gol, ci rimane questo forte rammarico». Avete i numeri peggiori nei dribbling subiti. «In tutte le zone del campo, fatti da tutti i giocatori, non fatti dai difensori. Un po’ per caratteristiche, ...

