Sanzioni contro la Russia | cosa sono | quali sono e il significato per l’Italia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 27 febbraio 2022)ladecise già a partire dal 22 febbraio e che in queste ore di stanno sempre più rafforzando prevedendo anche l’esclusione delladallo Swift hanno come unico obiettivo indebolire ladi Putin e provare a fermare l’avanzata dell’esercito in Ucraina indebolendo il Paese in altri settori affinché non ci sia più linfa da mettere nel conflitto.laPutin era stato avvisato: se avesse invaso l’Ucraina avrebbe pagato delle conseguenze economiche da parte della Nato. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen aveva dichiarato dopo la conferenza di Putin che ha dato inizio al conflitto in Ucraina: “Presenteremo un massiccio ...