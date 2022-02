San Siro in standby: Inter e Milan valutano tre alternative (Di domenica 27 febbraio 2022) Inter e Milan hanno congelato il progetto del nuovo San Siro per valutare alternative al piano di costruire il nuovo impianto accanto all’attuale Meazza. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i tanti ostacoli sul cammino verso la costruzione della Cattedrale hanno portato i club a prendersi «una lunga pausa di riflessione», considerando i ricorsi al L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 27 febbraio 2022)hanno congelato il progetto del nuovo Sanper valutareal piano di costruire il nuovo impianto accanto all’attuale Meazza. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i tanti ostacoli sul cammino verso la costruzione della Cattedrale hanno portato i club a prendersi «una lunga pausa di riflessione», considerando i ricorsi al L'articolo

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: “Il Var dovrebbe togliere dubbi e usato in questa maniera fa male perché non è la prima volta, è talmente… - acmilan : ??? The words of Director Maldini, Coach Pioli and Captain Romagnoli following #MilanUdinese ??? Le parole di Paolo… - PietroMazzara : Paolo #Maldini tuona a #MilanTv : “Il Var dovrebbe togliere dubbi e usato in questa maniera fa male perché non è la… - gianninastar14 : Mi sa che mi devo proprio prendere una pausa da qui. Incominciare la giornata leggendo chi mi vuole portare via San… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Progetto per il nuovo San Siro in standby: Inter e Milan valutano tre alternative -