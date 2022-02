San Pietroburgo, nuova protesta contro la guerra: decine i manifestanti identificati. Oltre 4500 gli arresti in piazza dall’inizio del conflitto (Di domenica 27 febbraio 2022) Nuove proteste contro la guerra in Ucraina a San Pietroburgo, in Russia. La polizia ha sgomberato e identificato i manifestanti che chiedevano la pace e manifestavano contro l’intervento militare di Putin. Solo oggi sono Oltre 900 le persone fermate durante le proteste che si sono tenute in 44 città in tutta la Russia, da Mosca alla Siberia. dall’inizio del conflitto le persone arrestate dalla polizia russa alle manifestazioni per la pace sono in tutto 4552. Lo riporta il sito indipendente OVD-Infogruppo che si occupa della tutela dei diritti umani in Russia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Nuove protestelain Ucraina a San, in Russia. La polizia ha sgomberato e identificato iche chiedevano la pace e manifestavanol’intervento militare di Putin. Solo oggi sono900 le persone fermate durante le proteste che si sono tenute in 44 città in tutta la Russia, da Mosca alla Siberia.delle persone arrestate dalla polizia russa alle manifestazioni per la pace sono in tutto 4552. Lo riporta il sito indipendente OVD-Infogruppo che si occupa della tutela dei diritti umani in Russia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

