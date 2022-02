Salvini si nasconde dietro Papa Francesco pur di non condannare Putin senza giri di parole

(Di domenica 27 febbraio 2022)il fan di, quello che ha osannato il tiranno russo e lo ha assecondato in tutto e per tutto ora fa le capriole pur di non attaccare direttamente il presidente russo che ha invaso l'...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini nasconde

Globalist.it

Papa Francesco chi? Quello che venne fischiato nel famoso comizio diin piazza Duomo senza che il leghista avesse nulla da eccepire? O quello osteggiato dal cardinal Burke, ultra - ...che parla della guerra come di una calamità naturale e porta i fiori all'ambasciata ucraina come li si porta ai morti al cimitero. Conte che si. Di Maio che biascica con la ...Il capo della Lega e fervente putiniano non vuole e non può attaccare il padre-padrone della Russia. E i motici sono ben noti ...Tra propaganda cibernetica e finanziamenti, il dittatore russo ha arruolato in questi anni un esercito in parte spontaneo e in parte prezzolato che ha fatto opinione, creato consenso e giustificato il ...