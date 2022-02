Salvini dice sì alle sanzioni: “Ma senza essere autolesionisti” (Di domenica 27 febbraio 2022) MILANO – Salvini dice sì alle sanzioni, “ma senza essere autolesionisti”. Queste le parole del leader della Lega dopo alcuni colloqui al consolato generale dell’Ucraina a Milano. “Non possiamo lasciare la povera gente al freddo, visto che siamo ancora in pieno febbraio – ha proseguito Salvini – Le sanzioni devono andare a punire la guerra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” Draghi a Zelensky: “Daremo assistenza per la difesa” Salvini esprime solidarietà alla Casellati dopo le minacce ricevute Salvini su Draghi al Quirinale: “Molto ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 27 febbraio 2022) MILANO –sì, “ma”. Queste le parole del leader della Lega dopo alcuni colloqui al consolato generale dell’Ucraina a Milano. “Non possiamo lasciare la povera gente al freddo, visto che siamo ancora in pieno febbraio – ha proseguito– Ledevono andare a punire la guerra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” Draghi a Zelensky: “Daremo assistenza per la difesa”esprime solidarietà alla Casellati dopo le minacce ricevutesu Draghi al Quirinale: “Molto ...

Advertising

fanpage : “Con le transazioni bancarie ci paghiamo il gas, rischiamo di lasciare milioni di italiani al freddo e al buio”. Lo… - ciropellegrino : Perché il mazzettino di fiori all'ambasciata #Ucraina va bene, ma #SWIFT no, «non siamo autolesionisti» dice #Salvini l'amico di Putin. - Andrea48275048 : RT @piercamillo: Sull’Ucraina e sulle sanzioni alla Russia, #Salvini continua a fare dichiarazioni ambigue e di sostanziale distinguo. Dice… - xela18210 : @Marco_dreams ma che domande fai??? ma non lo sai che esistono profughi di serie A e di serie B? Come dice Salvini,… - carradori64 : @mesmeri quello che dice lei è ingiusto salvini è stato disgustoso in ogni sua manifestazione passata salvini è di… -