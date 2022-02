Salario accessorio 2022, la nota stampa della Uil Fpl di Benevento (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Uil Fpl di Benevento. La Uil Federazione Poteri Locali di Benevento sollecita i dirigenti del comune di Benevento Raffaele Ambrosio e Alessandro Verdicchio a prevedere il primo il riaccertamento dei residui anno 2021 e il secondo a formulare immediatamente la proposta di fondo per la valorizzazione delle risorse umane anno 2022, al fine di non privare il personale del Comune della possibilità di ricevere alla fine di ogni mese il Salario accessorio per lo svolgimento dei servizi d’istituto (turnazione, reperibilità, ecc.). In particolare, il personale della Polizia municipale, già messo a dura ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo laa firmaUil Fpl di. La Uil Federazione Poteri Locali disollecita i dirigenti del comune diRaffaele Ambrosio e Alessandro Verdicchio a prevedere il primo il riaccertamento dei residui anno 2021 e il secondo a formulare immediatamente la proposta di fondo per la valorizzazione delle risorse umane anno, al fine di non privare il personale del Comunepossibilità di ricevere alla fine di ogni mese ilper lo svolgimento dei servizi d’istituto (turnazione, reperibilità, ecc.). In particolare, il personalePolizia municipale, già messo a dura ...

Advertising

anteprima24 : ** Salario accessorio 2022, la nota stampa della Uil Fpl di ##Benevento ** - HalleyInformat1 : Registrazione webinar 'I redditi da lavoro e assimilati soggetti a tassazione separata' La tassazione del salario a… - nicolaebasta : RT @GenCar5: @P_Rava Chissà se è mentalità americana dove la mancia è salario accessorio obbligatorio o quasi. Comunque ammettere che sia “… - Rilievoaiace1 : blOgLIVERI: #Pnrr: il salario accessorio degli enti locali cresce con le assunzioni del personale per il Pnrr in ap… - Rilievoaiace1 : Pnrr: il salario accessorio degli enti locali cresce con le assunzioni del personale per il Pnrr in applicazione de… -