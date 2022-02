Russia Ucraina, come spiegare la guerra ai bambini. I consigli degli esperti (Di domenica 27 febbraio 2022) Che cosa sta succedendo mamma? Perché quei palazzi sono distrutti? Ma le persone lì muoiono? Le bombe cadranno anche qui? Le immagini che i telegiornali restituisco dall’Ucraina in questi giorni colpisco anche i bambini. Ed è quasi impossibile tenere lontani i bambini dall’informazione, dalle notizie dei terribili avvenimenti in Ucraina. Si può parlare di guerra ai bambini, si può parlare anche degli aspetti più brutti, come il dolore e la morte e si può avere spiegare che a volte, anche gli adulti hanno paura. Non nascondiamo la verità ai bambini Dunque meglio non nascondere ai bambini la verità? Lo abbiamo chiesto a Domenico Barrilà, considerato uno dei massimi psicoterapeuti italiani. “Ogni ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 febbraio 2022) Che cosa sta succedendo mamma? Perché quei palazzi sono distrutti? Ma le persone lì muoiono? Le bombe cadranno anche qui? Le immagini che i telegiornali restituisco dall’in questi giorni colpisco anche i. Ed è quasi impossibile tenere lontani idall’informazione, dalle notizie dei terribili avvenimenti in. Si può parlare diai, si può parlare ancheaspetti più brutti,il dolore e la morte e si può avereche a volte, anche gli adulti hanno paura. Non nascondiamo la verità aiDunque meglio non nascondere aila verità? Lo abbiamo chiesto a Domenico Barrilà, considerato uno dei massimi psicoterapeuti italiani. “Ogni ...

Palazzo_Chigi : #Ucraina - L’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia - M_gabanelli : Il Consiglio di Sicurezza ONU si riunisce per decidere sanzioni e il ritiro della Russia dall’Ucraina. Ci vuole l’o… - Palazzo_Chigi : #Ucraina Il Presidente Draghi e i leader della Commissione Europea, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Stati… - AFATWEETZ : RT @GustavoMichele6: Ha detto bene un analista su la 7 di cui non ricordo il nome: Putin non temeva tanto l'allargamento della Nato in Ucra… - Mariang47614228 : RT @Fedoraquattroc2: Io non ho capito perché i ragazzi ucraini devono andare al macello prima di aver svolto una serena aperta discussione… -