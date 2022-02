Russia, nuove proteste in piazza contro la guerra: migliaia di manifestanti arrestati (Di domenica 27 febbraio 2022) La repressione della polizia è brutale e non guarda in faccia nessuno. Gli agenti in assetto anti sommossa che presidiano le strade invase dai manifestanti in decine di città russe... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 febbraio 2022) La repressione della polizia è brutale e non guarda in faccia nessuno. Gli agenti in assetto anti sommossa che presidiano le strade invase daiin decine di città russe...

Ultime Notizie dalla rete : Russia nuove Ucraina: Di Maio, nessuno vuole terza guerra mondiale, sanzioni arma contro "democratura" russa Roma, 27 feb 21:24 - Nessuno auspica una terza guerra mondiale e per questo l'Ue sta adottando nuove sanzioni contro la Russia. Lo ha detto il ministro degli...

Tutte le misure (senza precedenti) dell'Ue contro Putin Lo stesso vale per nuove sanzioni economiche contro la Bielorussia. L'Ue lavora anche ad allargare il campo degli oligarchi che saranno inseriti nella sua lista nera. 'Vogliamo isolare la Russia e ...

Russia, nuove proteste in piazza contro la guerra: migliaia di manifestanti arrestati ilmessaggero.it Ucraina, linea dura di Draghi contro la Russia: «Ue minacciata, ora massima fermezza» Nuovi aiuti a Kiev che andranno ad integrare i contenuti del decreto approvato il 25 febbraio e che, insieme alle sanzioni in ambito Swift per la Russia e alla chiusura dello spazio aereo a Mosca, ...

Ucraina, convocata sessione d'emergenza dell'Assemblea Onu (ANSA) - NEW YORK, 27 FEB - Di fronte alla crisi dell'Ucraina il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha deciso con 11 voti a favore, uno contrario (la Russia), e 3 astenuti (tra cui la Cina) di convocare ...

