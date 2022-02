Russia ammette, nostri soldati morti e feriti in Ucraina (Di domenica 27 febbraio 2022) L'esercito russo ha per la prima volta ammesso che suoi soldati sono stati "uccisi o feriti" in Ucraina nel quarto giorno dell'invasione, senza però fornire numeri. "I militari russi mostrano coraggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) L'esercito russo ha per la prima volta ammesso che suoisono stati "uccisi o" innel quarto giorno dell'invasione, senza però fornire numeri. "I militari russi mostrano coraggio ...

Advertising

MediasetTgcom24 : La Russia ammette: nostri soldati sono morti e feriti in Ucraina #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin… - straneuropa : Questo è importante Il portavoce di Erdogan ammette la guerra e offre la mediazione turca. Occhio a chi si offre d… - larampait : #GuerrainUcraina, la #Russia ammette per la prima volta: '#morti e #feriti tra i nostri #soldati' |… - alesSarda2908 : RT @putino: La Russia ammette per la prima volta di aver subito morti e feriti in Ucraina. - jorge_rf93 : RT @rtl1025: ???? La #Russia ammette per la prima volta che suoi soldati sono stati 'uccisi o feriti' in #Ucraina nel quarto giorno di invasi… -