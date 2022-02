Running, Napoli City Half Marathon: Yaremchuk con bandiera dell’Ucraina al traguardo (Di domenica 27 febbraio 2022) L’atleta ucraina Sofiia Yaremchuk ha tagliato il traguardo della Napoli City Half Marathon con la bandiera dell’Ucraina, un gesto di vicinanza al suo Paese e ai suoi concittadini nelle giornate più dure del conflitto con la Russia. L’atleta dell’esercito ha chiuso al terzo posto firmando il primato personale di 1h10:11 (precedente, 1h10:33) in una gara vinta dalla keniana Gladys Chepkirui (1h08:09) davanti all’etiope Ftaw Zeray (1h09:36). SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) L’atleta ucraina Sofiiaha tagliato ildellacon la, un gesto di vicinanza al suo Paese e ai suoi concittadini nelle giornate più dure del conflitto con la Russia. L’atleta dell’esercito ha chiuso al terzo posto firmando il primato personale di 1h10:11 (precedente, 1h10:33) in una gara vinta dalla keniana Gladys Chepkirui (1h08:09) davanti all’etiope Ftaw Zeray (1h09:36). SportFace.

