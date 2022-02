Running, Crippa nella storia: primo italiano sotto l’ora nella mezza maratona, risultati e classifiche Napoli Half Marathon (Di domenica 27 febbraio 2022) Giornata storica per l’atletica italiana. Yeman Crippa ha vinto la Napoli City Half Marathon disintegrando il primato italiano della mezza maratona con il tempo di 59:26. L’azzurro, che sfila il record italiano a Eyob Faniel (1h00:07 lo scorso febbraio alla mezza di Siena-Ampugnano), diventa anche il secondo europeo di ogni epoca, a tredici secondi dal record continentale dello svizzero Julien Wanders (59:13). Il 25enne delle Fiamme Oro ha battuto tutti gli africani sul traguardo del quartiere di Fuorigrotta, i keniani Joshua Belet (59:28), Josphat Kipkemboi Kemei (59:32), Josphat Kiprotich (59:35), l’etiope Mogos Tuemay (1h00:11) e proprio il primatista europeo Wanders (sesto in 1h00:28). Nelle liste continentali di ogni epoca, ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Giornata storica per l’atletica italiana. Yemanha vinto laCitydisintegrando il primatodellacon il tempo di 59:26. L’azzurro, che sfila il recorda Eyob Faniel (1h00:07 lo scorso febbraio alladi Siena-Ampugnano), diventa anche il secondo europeo di ogni epoca, a tredici secondi dal record continentale dello svizzero Julien Wanders (59:13). Il 25enne delle Fiamme Oro ha battuto tutti gli africani sul traguardo del quartiere di Fuorigrotta, i keniani Joshua Belet (59:28), Josphat Kipkemboi Kemei (59:32), Josphat Kiprotich (59:35), l’etiope Mogos Tuemay (1h00:11) e proprio il primatista europeo Wanders (sesto in 1h00:28). Nelle liste continentali di ogni epoca, ...

Advertising

AskLouder : RT @atleticaitalia: #atletica ?????? 59:26 ?? è già una domenica magica per l'atletica italiana, immenso Yeman Crippa alla Napoli City Half M… - dionisio68 : RT @atleticaitalia: #atletica ?????? 59:26 ?? è già una domenica magica per l'atletica italiana, immenso Yeman Crippa alla Napoli City Half M… - MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: #atletica ?????? 59:26 ?? è già una domenica magica per l'atletica italiana, immenso Yeman Crippa alla Napoli City Half M… - atleticaitalia : #atletica ?????? 59:26 ?? è già una domenica magica per l'atletica italiana, immenso Yeman Crippa alla Napoli City Ha… - Luxgraph : Presentati tre protagonisti della Napoli City Half Marathon: Crippa, Wanders e Kibichii -