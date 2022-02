Rugby, Sei Nazioni 2022: l’Italia vede rosso, espulso Faiva e l’Irlanda dilaga (Di domenica 27 febbraio 2022) Un placcaggio alto, anche se non violento, e la decisione di estrarre il cartellino rosso da parte dell’arbitro georgiano Nika Amashukeli. Fuori Faiva, ma soprattutto Italia obbligata a giocare in 13 per aver forzato la mischia no contest. E match, dunque, che si chiude virtualmente dopo 20 minuti di gioco, poi è solo Irlanda a Dublino. Spinge subito sull’acceleratore l’Irlanda, con la difesa italiana che subito soffre, anche se riesce a respingere le prime folate verdi. Al 4’, però, buco della difesa azzurra, sulla serie di passaggi l’ovale arriva a Joey Carbery che si allunga e schiaccia per il 7-0 iniziale. Poco dopo prova a rispondere l’Italia, recupera una touche persa, ma poi un tenuto e nulla di fatto. Italia che dopo otto minuti perde Lucchesi per un infortunio al gomito, poi nuovo errore di Varney e palla che ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Un placcaggio alto, anche se non violento, e la decisione di estrarre il cartellinoda parte dell’arbitro georgiano Nika Amashukeli. Fuori, ma soprattutto Italia obbligata a giocare in 13 per aver forzato la mischia no contest. E match, dunque, che si chiude virtualmente dopo 20 minuti di gioco, poi è solo Irlanda a Dublino. Spinge subito sull’acceleratore, con la difesa italiana che subito soffre, anche se riesce a respingere le prime folate verdi. Al 4’, però, buco della difesa azzurra, sulla serie di passaggi l’ovale arriva a Joey Carbery che si allunga e schiaccia per il 7-0 iniziale. Poco dopo prova a rispondere, recupera una touche persa, ma poi un tenuto e nulla di fatto. Italia che dopo otto minuti perde Lucchesi per un infortunio al gomito, poi nuovo errore di Varney e palla che ...

