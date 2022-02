Rugby, perché l’Italia è rimasta in 12 contro l’Irlanda? Tra espulsioni e regolamento (Di domenica 27 febbraio 2022) l’Italia ha perso oggi a Dublino contro l’Irlanda ed è stata una sconfitta pesante, per 57-6. Ma una sconfitta nata attorno al 20’ del primo tempo, sul 7-3 per gli irlandesi, quando l’espulsione di Haime Faiva ha cambiato il match. Ma cosa è successo e perché l’Italia ha chiuso la partita in 12 contro 15? Tutto nasce all’8’ del primo tempo. Gianmarco Lucchesi, tallonatore titolare, si infortuna al gomito ed è costretto a uscire. Al suo posto entra Haime Faiva, tallonatore. Al 19’, come detto, però il giocatore viene espulso. Un placcaggio alto, al collo, e per l’arbitro è direttamente cartellino rosso e Italia che resta in 14 per il resto della partita. Pochi minuti dopo, però, ecco che le cose cambiano ancora, mandando in confusione sia i giocatori in campo sia gli spettatori. Tutta ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022)ha perso oggi a Dublinoed è stata una sconfitta pesante, per 57-6. Ma una sconfitta nata attorno al 20’ del primo tempo, sul 7-3 per gli irlandesi, quando l’espulsione di Haime Faiva ha cambiato il match. Ma cosa è successo eha chiuso la partita in 1215? Tutto nasce all’8’ del primo tempo. Gianmarco Lucchesi, tallonatore titolare, si infortuna al gomito ed è costretto a uscire. Al suo posto entra Haime Faiva, tallonatore. Al 19’, come detto, però il giocatore viene espulso. Un placcaggio alto, al collo, e per l’arbitro è direttamente cartellino rosso e Italia che resta in 14 per il resto della partita. Pochi minuti dopo, però, ecco che le cose cambiano ancora, mandando in confusione sia i giocatori in campo sia gli spettatori. Tutta ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby perché Rugby, sconfitta numero 100 dell'Italia nel Sei Nazioni: l'Irlanda vince 57 - 6 Gli italiani sono stati costretti a giocare in 13 " due uomini in meno, uno per reparto! - per un'ora, perché Faiva aveva appena sostituito Lucchesi che s'era lussato la spalla sinistra: senza un ...

