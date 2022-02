Rugby, l’Italia perde in 12 contro l’Irlanda. Kieran Crowley: “Situazione fuori controllo. Regolamento preciso” (Di domenica 27 febbraio 2022) l’Italia ha perso con l’Irlanda per 57-6 nel Sei Nazioni 2022 di Rugby. La nostra Nazionale è crollata a Dublino al termine di una partita rocambolesca e conclusa con soltanto 12 azzurri in campo contro i 15 avversari, frutto di un cartellino rosso iniziale e di un Regolamento che ha obbligato a togliere un giocatore italiano. Il CT Kieran Crowley ha spiegato quanto è accaduto: “Nel foglio-gara avevamo due tallonatori, due piloni destri e due sinistri. Quanto accaduto è frutto di un Regolamento ben preciso che riguarda la prima linea in caso di no-contest: solitamente se c’è una Situazione con un cartellino rosso in prima linea lo si può sostituire, ma in caso di infortunio bisogna per forza togliere un altro giocatore ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022)ha perso conper 57-6 nel Sei Nazioni 2022 di. La nostra Nazionale è crollata a Dublino al termine di una partita rocambolesca e conclusa con soltanto 12 azzurri in campoi 15 avversari, frutto di un cartellino rosso iniziale e di unche ha obbligato a togliere un giocatore italiano. Il CTha spiegato quanto è accaduto: “Nel foglio-gara avevamo due tallonatori, due piloni destri e due sinistri. Quanto accaduto è frutto di unbenche riguarda la prima linea in caso di no-contest: solitamente se c’è unacon un cartellino rosso in prima linea lo si può sostituire, ma in caso di infortunio bisogna per forza togliere un altro giocatore ...

