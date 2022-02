Rugby, Lamaro: “Restare in 13 non ci ha aiutato, siamo dispiaciuti per la sconfitta” (Di domenica 27 febbraio 2022) Michele Lamaro, capitano dell’Italia di Rugby, al termine del match contro l’Irlanda nel terzo turno del Sei Nazioni, ha dichiarato a Sky Sport: “Essere rimasti in 13 non ci ha dato una mano. siamo dovuti Restare senza due giocatori per fare le mischie no contest. Il risultato è quello che è, ma l’attitudine dei ragazzi in campo è stata incredibile e dobbiamo ripartire da questo. Abbiamo cercato di gestirla nel migliore dei modi. Era già difficile prima con una squadra forte come l’Irlanda. Non potevo chiedere di più ai ragazzi. siamo dispiaciuti”. Faiva infatti è stato espulso dopo appena 19 minuti, e l’Italia è rimasta a corto di due giocatori per 60 minuti di gioco. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Michele, capitano dell’Italia di, al termine del match contro l’Irlanda nel terzo turno del Sei Nazioni, ha dichiarato a Sky Sport: “Essere rimasti in 13 non ci ha dato una mano.dovutisenza due giocatori per fare le mischie no contest. Il risultato è quello che è, ma l’attitudine dei ragazzi in campo è stata incredibile e dobbiamo ripartire da questo. Abbiamo cercato di gestirla nel migliore dei modi. Era già difficile prima con una squadra forte come l’Irlanda. Non potevo chiedere di più ai ragazzi.”. Faiva infatti è stato espulso dopo appena 19 minuti, e l’Italia è rimasta a corto di due giocatori per 60 minuti di gioco. SportFace.

