"Rublo carta straccia, blocchiamo tutti i conti dei russi E così ci sarà una rivoluzione per deporre lo zar Putin" (Di domenica 27 febbraio 2022) "Oggi è una data simbolica per la russia, perché il 27 febbraio di 105 anni fa esplodeva la rivoluzione di febbraio, il prologo della successiva rivoluzione di ottobre che portò alla tragica deposizione dello zar russo Nicola II e alla fine della dinastia dei Romanov. E adesso 105 anni dopo auspico che i cittadini russi possano avviare una nuova rivoluzione per deporre lo zar Putin, incentivati... Segui su affaritaliani.it

Fraduezero22 : @bicidiario Si ribellassero a Putin. Ma da subito. Prima che il rublo valga meno della carta da culo - 18ottobre1775 : @conteDartagnan Il rublo diventerà carta straccia e quindi arraffano dove possono, poveretti. - marcomaffei12 : @PolScorr Potranno usare il rublo per pulirsi il culo, tanto varrà come la carta igienica - Fraduezero22 : @LorenzoPatri73 @DanieleColonna @Corriere Lo vedremo tra qualche settimana se non avrà conseguenze dirette sui citt… - AM_Porta : @speranza58 @DeerEwan Spero, più sugli oligarchi che sui generali... ?? Il rublo è già praticamente carta straccia.… -