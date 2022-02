Ronaldo è un caso allo United, occhio al messaggio: “Pensa al ritiro” (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo il pareggio per 0-0 di ieri in campionato contro il Watford, Cristiano Ronaldo è stato molto criticato. Dopo l’addio alla Juventus negli ultimi giorni di calciomercato dell’estate scorsa, Cristiano Ronaldo si aspettava sicuramente un’altra stagione per il suo ritorno nel Manchester United. I ‘Red Devils’, infatti, sono tra le sorprese negative di questa stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo il pareggio per 0-0 di ieri in campionato contro il Watford, Cristianoè stato molto criticato. Dopo l’addio alla Juventus negli ultimi giorni di calciomercato dell’estate scorsa, Cristianosi aspettava sicuramente un’altra stagione per il suo ritorno nel Manchester. I ‘Red Devils’, infatti, sono tra le sorprese negative di questa stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GioveAngelo : @AndresCorderos Questo faceva la moviola su Mediaset. Anni, fine 80 e più di metà dei 90 dello scorso secolo. Per d… - Gianpaolo_5 : @gennarieddu @chluigi64 No, significa esattamente ciò che ti ho detto: gli schemi contano fino a un certo punto ma… - Forzasuccesso : @passioneasr @lollo2315 @pollogrini4 In quel caso però fu Ronaldo,gliela posso pure abbonare quella - sassipiedimonte : @CucchiRiccardo Ed è stato un caso non avesse segnato #Zakaria. Sarebbero stati 4 gol. Se questa #Juve già senza… - Robiriki : @andre61219 @capuanogio Quindi ad agosto con kean al posto di Ronaldo la Juve era favorita... Capisco mettere le ma… -