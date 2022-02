Romina Carrisi distrugge papà Albano: “Ecco cosa ci faceva quando eravamo piccole”. La confessione choc, Fan sconvolti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Romina Carrisi è un volto noto dello show Oggi è un altro giorno. Ma di quale confessione si parla? Ecco la risposta. Romina Carrisi è un’opinionista di Oggi è un altro giorno, trasmissione di grande successo del pomeriggio della Rai condotta da Serena Bortone. In occasione della puntata di mercoledì 23 febbraio collegata da casa con lo studio c’era una persona per lei molto importante con cui ha potuto rievocare tanti ricordi. Ma che cosa è emerso? Romina Carrisi, la confessione sul suo passato E’ un’artista che ha vissuto per un lungo periodo in America, è una modella, un’attrice e persino una poetessa che ora è al fianco di Serena Bortone nel suo show. Come accennato Romina Carrisi ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 febbraio 2022)è un volto noto dello show Oggi è un altro giorno. Ma di qualesi parla?la risposta.è un’opinionista di Oggi è un altro giorno, trasmissione di grande successo del pomeriggio della Rai condotta da Serena Bortone. In occasione della puntata di mercoledì 23 febbraio collegata da casa con lo studio c’era una persona per lei molto importante con cui ha potuto rievocare tanti ricordi. Ma cheè emerso?, lasul suo passato E’ un’artista che ha vissuto per un lungo periodo in America, è una modella, un’attrice e persino una poetessa che ora è al fianco di Serena Bortone nel suo show. Come accennato...

Advertising

PasqualeMarro : #RominaCarrisi: quella cosa che proprio non si riesce a capire - ParliamoDiNews : Cristal Carrisi riappare un TV dopo anni: come è diventata, sempre più uguale a mamma Romina -… - PasqualeMarro : #RominaPower: la confessione dopo anni su Albano Carrisi - infoitcultura : Romina Carrisi, la figlia di Al Bano crolla in diretta: “Una vera e propria tragedia” - Dansai75 : RT @fraversion: Oggi è un altro Giorno, Romina e Cristel Carrisi parlano per la prima volta della scomparsa della sorella Ylenia @CarrisiR… -