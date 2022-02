Roma | Tiago Pinto | «Mourinho? Non era felice dell’accaduto Stiamo valutando il ricorso»

(Di domenica 27 febbraio 2022), direttore sportivo della, ha parlato prima della sfida contro lo Spezia ai microfoni di DAZN, direttore sportivo della, ha parlato prima della sfida contro lo Spezia ai microfoni di DAZN. Le sue parole:– «Non eradi quanto accaduto ma era motivato per raggiungere i tre punti. Ho letto sulla stampa quello che noi ci saremmo detti e non lo trovo giusto. Non è la sede giusta per parlare di queste cose, noi abbiamo già preso i documenti ediscutendo sul». MANCINI – «Esempio nellaper atteggiamento e sa che presto parleremo con lui del nuovo contratto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primoPinto , dirigente della, ha parlato a Dazn prima della sfida contro lo Spezia 'Mourinho ha uno staff tecnico che ha lavorato tanto in settimana, anche se non può essere con la squadra oggi. ...Laha poca personalità? "Prima di una partita in casa dellaho fatto una domanda aPinto. Se l'anno scorso lanon ha vinto nemmeno uno scontro diretto, secondo me è un discorso ...RINNOVO MANCINI – “Gianluca è un esempio di ciò che noi vogliamo per la Roma. Sa che questo è un momento per essere concentrati sul campo ma sa che al momento giusto parleremo per il nuovo contratto ...Tiago Pinto, general manager della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Mourinho ha uno staff tecnico con cui ha lavorato questa settimana. Non era felice dei risultati e di ...