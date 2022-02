Roma, terrore alla trattoria “Ai Due Ponti”: ladri armati immobilizzano il titolare sul divano e rubano Rolex e soldi (Di domenica 27 febbraio 2022) Momenti di terrore per la coppia di titolari della trattoria “Ai Due Ponti”, il noto ristorante della zona nord di Roma, in via Flaminia al civico 858. Ieri sera, alle 22:50, due sconosciuti dopo aver rotto una vetrata, sono entrati nell’appartamento sovrastante il locale, dove in quel momento si trovava P.B., 72enne proprietario del ristorante. L’uomo, dopo la giornata di lavoro, era salito per riposarsi e stava sul divano a guardare la tv. Distratto dal volume del televisione, non si è reso conto dell’arrivo dei malviventi, che l’hanno colto di sorpresa. ladri armati immobilizzano la vittima e la derubano Il 72enne si è trovato i due ladri armati di fronte all’improvviso: non ha fatto in tempo a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 febbraio 2022) Momenti diper la coppia di titolari della“Ai Due”, il noto ristorante della zona nord di, in via Flaminia al civico 858. Ieri sera, alle 22:50, due sconosciuti dopo aver rotto una vetrata, sono entrati nell’appartamento sovrastante il locale, dove in quel momento si trovava P.B., 72enne proprietario del ristorante. L’uomo, dopo la giornata di lavoro, era salito per riposarsi e stava sula guardare la tv. Distratto dal volume del televisione, non si è reso conto dell’arrivo dei malviventi, che l’hanno colto di sorpresa.la vittima e la deIl 72enne si è trovato i duedi fronte all’improvviso: non ha fatto in tempo a ...

