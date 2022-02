Roma | si butta dal 4° piano ma finisce nel terrazzo dei vicini Disperato si getta di nuovo nel vuoto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 febbraio 2022) Momenti di puro terrore e disperazione per una coppia di genitori, che questa mattina ha richiesto l’aiuto di polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118. “Aiuto, mio figlio si è chiuso in camera, ho paura che voglia uccidersi”, ha detto piangendo la madre ai poliziotti nella prima chiamata, effettuata alle 8:50. Il giovane, 23 anni, si era infatti rinchiuso nella sua stanza, in uno stabile di via Maria Melato, in zona Serpentara. Già da ieri sera aveva manifestato del malcontento, ma i genitori non potevano mai pensare che potesse arrivare a tali propositi. A nulla sono valse i tentativi di farlo uscire. “Mi ammazzo”, avrebbe detto ai parenti. “Vi prego, correte, si sta perre di sotto”, la seconda chiamata, effettuata dal padre pochi minuti dopo la prima, è stata ancora piangendo drammatica della prima. L’uomo ha raccontato agli agenti che il figlio era ...