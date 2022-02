Roma, rapinato in casa un noto ristoratore della capitale. Due ladri lo hanno immobilizzato e derubato (Di domenica 27 febbraio 2022) Rapina in un'abitazione, ieri sera, in via Flaminia a Roma. Il titolare 50enne di un noto ristorante è stato sorpreso in casa da due malviventi che lo hanno immobilizzato. Mentre uno gli sfilava l'... Leggi su leggo (Di domenica 27 febbraio 2022) Rapina in un'abitazione, ieri sera, in via Flaminia a. Il titolare 50enne di unristorante è stato sorpreso inda due malviventi che lo. Mentre uno gli sfilava l'...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, rapinato in casa un noto ristoratore della capitale. Due ladri lo hanno immobilizzato e derubato - leggoit : Roma, rapinato in casa un noto ristoratore della capitale. Due ladri lo hanno immobilizzato e derubato - ismaylyusuf : @castel62 per me le Due Sicilie, lombardi veneti, piemontesi e altri facciano quello che vogliono, ma ridateci l'or… - GiuseppeZlatan2 : @NMettella @Gazzetta_it @OfficialASRoma Abbiamo giocato a Roma mezz'ora in dieci per un rosso inesistente, e Maresc… - TGEUR24 : #Roma Un ragazzo sulla #Metro b è stato picchiato e aggredito da un rapinato, per fortuna vicino all'aggressione si… -