(Di domenica 27 febbraio 2022)a tutto volume, persone intente a ballare, a mangiare e a divertirsi per lo spettacolole con intrattenimento organizzato per il weekend neldella Capitale e il titolare che, soddisfatto del pienone, finalmente tirava un sospiro di sollievo dopo i tempi di magra d0vuti alle chiusure obbligate dalle restrizioni dettate dalla pandemia. Ma l’uomo aveva dimenticato un “dettaglio”: le autorizzazioni necessarie. E sono state proprio quelle che hanno fatto scattare la pesante sanzione che gli è stata inflitta dagli agenti della PoliziadiCapitale in servizio ieri sera per contrastare i fenomeni della Malamovida e verificare il rispetto delle misure a tutela della salute collettiva. Leggi anche: Malamovida a: chiusi 4 locali a San ...

Advertising

CorriereCitta : Roma. Musica, balli e sporcizia in cucina: multato noto locale - TLidodiOstia : ? #Oggi al Teatro del Lido di Ostia ?? Acquista Online i tuoi biglietti - su vivaticket - CorriereCitta : Movida a Roma, musica a tutto volume, balli, assembramenti e niente mascherine: raffica di multe - michelazanar : Videoclip Rossetto rosso EmVee - turborosso27 : STOP WARS - FERMATE LE GUERRE #stopwars #auditoriumparcodellamusica #roma #ukraine @ Auditorium Parco della Musica… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Musica

...di questa ventiquattresima puntata di Domenica In che andrà in scena dagli studi Frizzi Rai di. Ancoracon Arisa che si esibirà dopo una sua nuova intensa intervista per poi essere ...Gli ospiti di Amici il 27 febbraio Non soload Amici di Maria De Filippi il 27 febbraio e ... 23 ottobre 202, 30 novembre 2020) 23 DICEMBRE 2022" PALAZZETTO DELLO SPORTSono state ben le 88 violazioni al Codice della Strada rilevate dagli agenti in servizio. Leggi anche: Movida a Roma, musica a tutto volume, balli, assembramenti e niente mascherine: raffica di multe ...Controlli a tappeto eseguiti nel cuore della capitale a opera dei carabinieri: nel mirino, ancora una volta, la mala-movida romana. Emesse moltissime sanzioni a causa del mancato rispetto delle ...