Roma, Mourinho squalificato non era allo stadio: ecco dove ha visto la partita (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma - José Mourinho è sempre Special, anche nel guardare le partite. Il tecnico della Roma infatti era squalificato per le proteste della scorsa gara contro il Verona e non ha potuto seguire i suoi ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 febbraio 2022)- Joséè sempre Special, anche nel guardare le partite. Il tecnico dellainfatti eraper le proteste della scorsa gara contro il Verona e non ha potuto seguire i suoi ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SpeziaRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - cmdotcom : Roma: già 534 milioni dai #Friedkin, pesa lo stipendio di #Mourinho. E senza Europa occhio a #Zaniolo… - Gazzetta_it : I tifosi della Roma sono ancora tutti con Mou: 'Hai le chiavi della città' - jesusbalderas15 : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho sempre Special. Squalificato, ha deciso di guardare la partita non in tribuna allo stadio ma nel pullman del… - Ailand1992 : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho sempre Special. Squalificato, ha deciso di guardare la partita non in tribuna allo stadio ma nel pullman del… -