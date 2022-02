Roma | Abraham | “Vincere è l’unica cosa che conta | felici per il risultato”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 febbraio 2022) L’attaccante della, Tammy, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita di Spezia–, a DAZN. “Non ho parole, non siamo riusciti a segnare sulla linea. Rigore? Ci siamo esercitati in allenamento, il mister mi ha designato. Pellegrini mi ha dato un bacio, mi ha tolto le pressioni e lo ringrazio. Lapiù importante è la vittoria, siamodi aver vinto per il club e per i tifosi.è casa mia, sono innamorato dal primo giorno con questo ambiente e voglio avere successo qui” SportFace.