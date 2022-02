Rita Pavone | chi è | età | carriera | canzoni | chi è il marito | figli | altezza | Twitter | foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, l’appuntamento della domenica di Canale 5 è con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche, con la sua voce potente e unica. Conosciamola ancora meglio! Chi è, le sueè nata a Torino il 23 agosto del 1945 ed è un’italiana naturalizzata svizzera. Giovanissima,ha esordito al Teatro Alfieri di Torino in uno spettacolo per ragazzini e si è iniziata a far notare esibendosi in feste studentesche e in alcuni locali. Nel 1962 ha partecipato alla prima edizione del Festival degli Sconosciuti di Ariccia e lo ha vinto interpretando brani del repertorio di Mina. Successivamente,ha raggiunto grande popolarità e viene soprannominata Pel di carota per via del ...