Rihanna mostra il pancione alla Milano Fashion Week (FOTO) (Di domenica 27 febbraio 2022) Rihanna ha mostrato il suo pancione per la sfilata di Gucci presso la Milano Fashion Week: le FOTO della cantante con il fidanzato A$AP Rocky hanno letteralmente conquistato i fan. Rihanna è atterrata a Milano per la settimana della moda ed è stata avvistata mentre lasciava il suo hotel venerdì in un completo scollato in compagnia del fidanzato A$AP Rocky. La cantante ha messo in mostra il suo pancione durante la Milano Fashion Week, per la sfilata di Gucci, indossando un copricapo metallico da guerriera, una pelliccia lilla e lasciando scoperta la sua pancia. Rihanna ed il suo fidanzato ha preso parte alla "vetrina" ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 febbraio 2022)hato il suoper la sfilata di Gucci presso la: ledella cantante con il fidanzato A$AP Rocky hanno letteralmente conquistato i fan.è atterrata aper la settimana della moda ed è stata avvistata mentre lasciava il suo hotel venerdì in un completo scollato in compagnia del fidanzato A$AP Rocky. La cantante ha messo inil suodurante la, per la sfilata di Gucci, indossando un copricapo metallico da guerriera, una pelliccia lilla e lasciando scoperta la sua pancia.ed il suo fidanzato ha preso parte"vetrina" ...

