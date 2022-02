Rifiuti a Persano, il sindaco di Serre al vicepresidente della Regione: “Arrogante, applichi la legge” (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSerre (Sa) – “Il vicepresidente Bonavitacola è una persona Arrogante, studi il Testo Unico sull’Ambiente e faccia applicare la legge”. Così, senza mezzi termini, il sindaco di Serre, Franco Mennella, attacca il vicepresidente della Regione Campania nonché assessore all’ambiente, Fulvio Bonavitacola, sull’individuazione del sito militare della Real Casina di Persano quale area di stoccaggio dei 213 containers stracolmi di Rifiuti salernitani e provenienti dalla Tunisia e sulla querelle politica e istituzionale tra i comuni della Piana del Sele e del Cilento contro la Regione Campania circa gestione della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – “IlBonavitacola è una persona, studi il Testo Unico sull’Ambiente e faccia applicare la”. Così, senza mezzi termini, ildi, Franco Mennella, attacca ilCampania nonché assessore all’ambiente, Fulvio Bonavitacola, sull’individuazione del sito militareReal Casina diquale area di stoccaggio dei 213 containers stracolmi disalernitani e provenienti dalla Tunisia e sulla querelle politica e istituzionale tra i comuniPiana del Sele e del Cilento contro laCampania circa gestione...

anteprima24 : ** #Rifiuti a #Persano, il #Sindaco di Serre al #Vicepresidente della ##Regione: “Arrogante, applichi la #Legge” **… - salernotoday : Tutti a Persano per dire 'no' ai rifiuti dalla Tunisia: la voce della Valle del Sele - ONDANEWSweb : Protesta per i rifiuti dalla Tunisia a Persano. Il sindaco di Serre: 'Saranno sequestrati dalla Procura' -… - salernonotizie : Rifiuti rimpatriati da Tunisia a Serre-Persano, Borrelli (Europa Verde) presenta interrogazione in - anteprima24 : ** #Rifiuti a #Persano, seduta della Commissione Trasparenza della Regione Campania ** -