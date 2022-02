Advertising

sportli26181512 : Ricordate la giardiniera del Ferraris? Altri cori dai tifosi dell'Inter: la reazione è sorprendente: A settembre er… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate giardiniera

Corriere dello Sport

Cantato dai tifosi nerazzurri alladello stadio Ferraris di Genova pima dell'inizio della gara, il coro era stato immortalato in un video diventato ben presto virale che aveva scatenato ...... una Balilla a tre marce e un'Isotta Fraschini, a cui poi si sono aggiunte anche le meravigliose eLancia Aurelia, la mitica Alfa Romeo 1900 e alcune Fiat Topolinocon Einaudi. ...La cause della disastrosa caduta, secondo la principale delle ipotesi sin qui emerse, sono da inquadrarsi in un’improvvisa rottura del braccio portante, in grado di trascinare rovinosamente il cestell ...Pierantonio Ferraresi stava potando alcuni alberi a Cervia quando il braccio della gru si è rotto. Non ci sono ancora indagati ...