Riccardo Scamarcio | video incontro “L’ombra del giorno” | «Mi sono ispirato a mio padre»

Il video dell'incontro stampa con Riccardo Scamarcio, protagonista del film L'ombra del giorno con Benedetta Porcaroli, ambientato nella provincia degli anni '30 Vi presentiamo il video dell'incontro stampa con Riccardo Scamarcio che racconta il suo nuovo film L'ombra del giorno (leggi la nostra recensione), di cui è protagonista e anche produttore. Dalla scelta di ambientarlo ad Ascoli al suo ruolo, dall'ispirarsi al padre all'uscire al cinema anziché su piattaforma, tra simpatici aneddoti con il regista Giuseppe Piccioni e la co-protagonista Benedetta Porcaroli. Nei cinema dal 24 febbraio 2022.

