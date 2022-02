Renate-Lecco | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 27 febbraio 2022) La ventinovesima giornata del Girone A diC porta aria di derby., derby lombardo diC, non ha nulla da invidiare a derby dipiù alte. Le due squadre sono distanti 10 punti ed entrambe in zona playoff. La situazione delle due compagini è simile: pochi punti sulle inseguitrici, pochi punti dalle inseguite. Vincere, quindi, assume tutto un altro significato perchè significherebbe inguaiare l’altra squadra e provare a sorpassare le squadre davanti. Si affrontano, comunque, due attacchi all’altezza della situazione, che potrebbero regalare un derby spumeggiante. Il “Città di Meda” alle 14.30 sarà pronto per fare da palcoscenico al derby. Il momento delle due squadre Il derby è, solitamente una partita strana, vinta più da energie nervose che fisiche. Il ...

Advertising

GazzettinoL : Serie C 29a giornata Serie C Gir A Feralpisalò-Trento Padova-Pro Sesto Renate-Lecco Giana Erminio-ProVercelli J… - LeccoNews : CALCIO, C’È ARIA DI DERBY: IL LECCO SOGNA IL COLPACCIO SU UN RENATE CALANTE | 26/02/2022 - - SportRisultati : #SerieC ???? gr.A: Albinoleffe-Fiorenzuola 0-0 Lecco-Giana E. 1-0 Padova-Legnago S. 1-1 Piacenza-Triestina 0-2 Pro Se… - SportRisultati : #SerieC gr.A ???? Albinoleffe-Pergolettese 1-1 Fiorenzuola-Triestina 0-1 Lecco-Mantova 2-0 Legnago-FeralpiSalò 0-3 Pr… - PEFIORENTINA : Group A Full Time AlbinoLeffe 1 Pergolettese 1 Fiorenzuola 0 Triestina 1 Legnago 0 FeralpiSalo 3 Lecco 2 Man… -

Ultime Notizie dalla rete : Renate Lecco

...30 Cittadella - Frosinone 15:30 Monza - Lecce 15:30 Reggina - Pisa 15:30 ITALIA SERIE C - GIRONE A FeralpiSalò - Trento 14:30 Padova - Pro Sesto 14:3014:30 Giana Erminio - Pro ......(Scottish Premiership) - ONEFOOTBALL 14.00 Villarreal - Espanyol (Liga) - DAZN AaB - Silkeborg (Superligaen) - ONEFOOTBALL Nordsjaelland - Randers (Superligaen) - ONEFOOTBALL 14.30(...Risultati Serie C della 29^ giornata, classifiche dei tre gironi e diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 27 febbraio 2022.Luciano De Paola, tecnico del Lecco, parla in conferenza stampa della sfida contro il Renate: "Se cambiamo pelle non siamo la squadra che ha giocatori in grado di cambiare la partita in ...