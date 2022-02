(Di domenica 27 febbraio 2022) Il portiere della Lazio, ex. Pepe, ha parlato della gara di stasera contro ilai canali ufficiali del club. “Sarà molto difficile, affronteremo una squadra con una rosa profonda. È una delle candidate principali allo scudetto. Mi aspetto una gara molto dura, come dimostra anche il risultato dell’andata”. Sul suo rapporto con, che lo ha finora impiegato tanto in porta. “Il mister crede da sempre fortemente nelle proprie idee. Ha una filosofia di calcio ben marcata, è un insegnante di questo tipo di calcio”. Tre anni con: in cosa era speciale quella squadra? “Ci. In campocon automatismi chiari, a. Inoltre avevamo un gruppo umano che andava al di là della tattica. ...

Advertising

napolista : #Reina: «Nel Napoli di Sarri ci divertivamo. Giocavamo a memoria ed eravamo uniti» Ai canali ufficiali della Lazio… - Noibiancocelest : Lazio-Napoli, Reina: “Nel Napoli di Sarri ci divertivamo. Domani gara difficile, mi aspetto…” - dusktilldowy : ‘nel frattempo questa persona stava facendo non so che cosa’ mio dio questa donna è la mia reina - Jezuzkop34 : RT @aebeh_: @Jezuzkop34 Milan-udinese 1-1 l'anno di gattuso (mia prima volta a San Siro) abbiamo giocato parte del primo tempo a porta vuot… - aebeh_ : @Jezuzkop34 Milan-udinese 1-1 l'anno di gattuso (mia prima volta a San Siro) abbiamo giocato parte del primo tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Reina Nel

IlNapolista

In generale, la ristorazione a Madrid è abbastanza salata, nei piatti econto. Regola aurea: ... In alternativa, non lontano dalSofia, c'è un altro indirizzo più quieto e che regala alcuni ...Se2019 Ladel flow , così in originale, prodotta dalla colombiana Caracol Television e Sony Pictures Television, si è conquistata un Emmy come miglior telenovela ci sarà un motivo. O ...Pepe Reina, portiere della Lazio e grande ex nella sfida di stasera ... (Tutto Napoli) Ricordo una gara al Maradona nel 1995 dove la Lazio di Zeman a fine primo tempo vinceva 0-2 grazie alla doppietta ...Michele Plastino, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ho capito una cosa dal punto di vista tattico: perché Spalletti è passato alla difesa a tre con i ...