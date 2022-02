Regione | il Comitato trapiantati replica a De Luca | Mai state intimidazioni

(Di domenica 27 febbraio 2022) “Non ci sono maio aggressioni da parte nostra”, cosi ildei bambiniadulti risponde alle dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo Denel corso della sua settimanale diretta Fb. Una lettera e’ stata scritta al presidente della giunta, ai componenti dell’esecutivo ed a tutti i consiglieri regionali. Dafne Palmieri, portavoce dele mamma di Massimo ora diciannovenne, trapiantato a 12 anni, dice “siamo molto scossi dai toni di quelle dichiarazioni, non dice i nostri singoli nomi, ma presumiamo si rivolgesse a noi, scossi soprattutto perche’ erano parole di pace in teoria”. Nella lettera si legge “Tutelare la sicurezza e l’organizzazione del centro che deve garantire la vita nostra e dei ...

...Presidente delSan Timoteo, Nicola Felice, in una conferenza stampa, ha chiesto con forza, al Governo Draghi un 'decreto Molise' in grado di risollevare le sorti della sanità in. L'......confine con la Crimea nelladi Kherson , rende noto la Ukrainkaya Pravda sui social. Il sindaco della città, Vladimir Kovalenko ha spiegato che i militari russi hanno sequestrato il..."Non ci sono mai state intimidazioni o aggressioni da parte nostra", cosi il comitato dei bambini trapiantati e trapiantati adulti risponde alle dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo ...Lettera a De Luca dei familiari dei pazienti trapiantati all’Ospedale Monaldi: “Vogliamo solo tutelare i nostri cari” ...