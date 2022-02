Re Giorgio sfila senza musica in segno di rispetto per il popolo ucraino (Di domenica 27 febbraio 2022) Si chiude con il coup de théâtre della sfilata Giorgio Armani la Milano Fashion Week Autunno Inverno 2022/2023. Il défilé va in scena senza musica, in segno di rispetto per il popolo ucraino. Il grande protagonista della giorno 5, il 27 febbraio, ufficialmente il penultimo prima di un lunedì perlopiù digitale. Insieme a lui, DSquared2, Msgm, Ferrari, Luisa Spagnoli e l’emergente Cormio. Look più belli AI 22/23 guarda le foto Leggi ... Leggi su iodonna (Di domenica 27 febbraio 2022) Si chiude con il coup de théâtre dellataArmani la Milano Fashion Week Autunno Inverno 2022/2023. Il défilé va in scena, indiper il. Il grande protagonista della giorno 5, il 27 febbraio, ufficialmente il penultimo prima di un lunedì perlopiù digitale. Insieme a lui, DSquared2, Msgm, Ferrari, Luisa Spagnoli e l’emergente Cormio. Look più belli AI 22/23 guarda le foto Leggi ...

Advertising

repubblica : Le lacrime di Giorgio Armani per i bambini ucraini. Sfila in silenzio, in prima fila Liliana Segre [di Serena Tibal… - fanpage : Re Giorgio sceglie di sfilare senza musica in segno di rispetto per l'Ucraina alla #MilanoFashionWeek… - Agenzia_Ansa : Sfila nel silenzio, sotto gli occhi della senatrice a vita Liliana Segre, la collezione per il prossimo inverno fir… - LirosNoble : RT @IOdonna: Re Giorgio sfila senza musica in segno di rispetto per il popolo ucraino - marcomarengo83 : RT @IOdonna: Re Giorgio sfila senza musica in segno di rispetto per il popolo ucraino -