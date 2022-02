Rampelli | “Nel buio della guerra il profumo della libertà è l’unica arma di un Occidente liquido e distratto”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 27 febbraio 2022) È di nuovopesto in Europa, è ancora. Dopo il secondo conflitto mondiale, i bombardamenti di Belgrado del 1999, la dissoluzioneJugoslavia, la Bosnia, il Kosovo, ora s’incendia l’Ucraina, la cui capitale Kiev è più antica di Mosca. Altro che… Ucraina, orrori e violenza senza fine Siamo tutti storditi per questa spirale di violenza. Scorrono le immagini raccapricciantipopolazione barbaramente colpita e in fuga che si rifugia nelle metropolitane. E altri orrori i cui dettagli è bene risparmiare. Nella società dove tutto è opinabile e dove non c’è più regola, in un, che non ricorda né presidia più i suoi valori, accade che una parte degli italiani faccia a mezza bocca il tifo per Putin. LEGGI ANCHE Putin ...