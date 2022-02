Rally Svezia, day 3: volata finlandese (Di domenica 27 febbraio 2022) Con il day 3 si conclude un avvincente Rally di Svezia, dalla parlata finlandese. Sono infatti due i driver nordici che salgono sul podio nella giornata conclusiva, e tutti e due a bordo delle Toyota Yaris Rally1. Ma è solo la tappa finale a decidere l’ordine di arrivo di una gara che è stata spettacolare fin dal primo Km. Ma non perdiamo tempo in chiacchiere e guardiamo il film della tappa di oggi. Chi vince il Rally di Svezia dopo il day 3? Kalle Rovanpera taglia il traguardo per la sua seconda vittoria in carriera. Il finnico ha però conquistato questo successo più nella giornata di ieri, quando ha abilmente respinto gli attacchi di Elfyn Evans. Il ritiro di quest’ultimo, andato contro un cumulo di neve danneggiando il radiatore, rende solo le cose più facili per Kalle, bravo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 febbraio 2022) Con il day 3 si conclude un avvincentedi, dalla parlata. Sono infatti due i driver nordici che salgono sul podio nella giornata conclusiva, e tutti e due a bordo delle Toyota Yaris1. Ma è solo la tappa finale a decidere l’ordine di arrivo di una gara che è stata spettacolare fin dal primo Km. Ma non perdiamo tempo in chiacchiere e guardiamo il film della tappa di oggi. Chi vince ildidopo il day 3? Kalle Rovanpera taglia il traguardo per la sua seconda vittoria in carriera. Il finnico ha però conquistato questo successo più nella giornata di ieri, quando ha abilmente respinto gli attacchi di Elfyn Evans. Il ritiro di quest’ultimo, andato contro un cumulo di neve danneggiando il radiatore, rende solo le cose più facili per Kalle, bravo ...

