Ragusa che fine ha fatto la pediatria dell'ospedale Giovanni Paolo II? (Di domenica 27 febbraio 2022) Ragusa – Ancora chiuso il reparto di pediatria dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, nonostante siano trascorsi quattro mesi dalle rassicurazioni del Direttore generale dell'Asp, Angelo Aliquò. A sollevare la questioe è Lidia Migliorisi, rappresentante del comitato Osservatorio sul mondo giovani e famiglia, che ricorda "ci avevano convinto le rassicurazioni del direttore generale Angelo Aliquò circa la certezza con cui aveva comunicato alla cittadinanza che entro breve tempo, addirittura entro il 2021, si sarebbe finalmente dato a Ragusa un reparto di pediatria del tutto funzionante, addirittura strutturalmente pronto da diverso tempo. Tra l'altro, eravamo andati a trovarlo assieme al presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo e queste ...

