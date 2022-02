Rafael Leao | idee chiare sul futuro | “Voglio fare la storia al Milan”

Advertising

DAZN_IT : 1vs1 con Rafael Leao, ma è il suo album di debutto. Fuori giovedì 3 marzo solo su DAZN. #Leao #Milan #SerieATIM… - OptaPaolo : 7 - Rafael Leão è diventato oggi il secondo giocatore capace di segnare in tutti e sette i giorni della settimana i… - frascone_ilaria : RT @DAZN_IT: 1vs1 con Rafael Leao, ma è il suo album di debutto. Fuori giovedì 3 marzo solo su DAZN. #Leao #Milan #SerieATIM #DAZN https:… - AleBottazzi_23 : RT @DAZN_IT: 1vs1 con Rafael Leao, ma è il suo album di debutto. Fuori giovedì 3 marzo solo su DAZN. #Leao #Milan #SerieATIM #DAZN https:… - Smashdevil_19 : @palle_in Perchè non avevano Rafael Leao e Stefano Pioli a guidare i lavori -

Ultime Notizie dalla rete : Rafael Leao

Commenta per primo Breve estratto dell'intervista che uscirà nei prossimi giorni dell'attaccante del Milan ,, ai microfoni di Dazn . Poche parole, ma che sono un messaggio di amore senza freni ai colori rossoneri in vista di un rinnovo di contratto che si sta per concretizzare. ECCO LE SUE ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: "Voglio restare al Milan e scrivere il mio nome nella storia". Le parole dell'attaccante portoghese del Milanha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn che andrà in onda giovedì. Eccone un breve estratto in cui parla del suo futuro. "Voglio restare qui e magari, un giorno, ...Le dichiarazioni del calciatore che giura il suo amore per il Milan. Ecco le sue parole, che non lasciano davvero dubbi ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Leao: «Voglio restare al Milan e scrivere il mio nome nella storia». Le parole dell’attaccante portoghese del Milan Rafael Leao ha rilasciato una lunga ...